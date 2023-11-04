Суббота, 4 ноября, 2023
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SHOT: мотивом убийства судебного пристава Калужского стала ревность

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Фото: телеграмм-канал SHOT

Мотивом убийства начальника отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского стала ревность.

По информации телеграмм-канал, жена подозреваемого в убийстве работала в УФССП вместе с погибшим.

Эта версия не подтверждает ранее озвученную версию о том, что мотивом преступления могли стать долги и профессиональная деятельность. У задержанного не было долгов, и на допросе он подтвердил, что испытывал сильную личную неприязнь к Калужскому.

Напомним, ранее стало известно, что по подозрению в убийстве пристава задержали жителя Рязани 1979 года рождения.

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