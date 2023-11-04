Полицейские задержали подозреваемого в убийстве судебного пристава Калужского

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве судебного пристава Сергея Калужского. Об этом сообщило «МВД Медиа».

Задержанный – местный житель 1979 года рождения. Мужчина задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, начальник отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергей Калужский был застрелен в среду, 1 ноября, в Недостоево. 4 ноября состоялась церемония прощания с погибшим.