Четверг, 12 января, 2023
Татьяна Проводина

Школьные музеи Рязанской области могут стать партнерами московского Музея Победы

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Музеи образовательных организаций Рязанской области приглашают присоединиться к масштабной долгосрочной программе «Школьный музей Победы». Заявки принимаются до конца февраля 2023 года.

«Музей Победы стал первым музеем, который собирает на одной площадке экспозиции лучших школьных музеев. С 2019 года наша программа объединила свыше 1300 учреждений и тысячи музейных специалистов и школьников-активистов», — рассказала руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Участие во всероссийском проекте позволяет школьным музеям со всей России обмениваться опытом в создании экспозиций, находить новых партнёров, получать информационную поддержку и проводить патриотические мероприятия всероссийского уровня, в том числе на площадке Музея Победы.

Школьные музеи Рязанской области могут стать партнерами московского Музея Победы
Школьные музеи Рязанской области могут стать партнерами московского Музея Победы

В этом году партнеры программы представят новые выставочные проекты на площадке Музея Победы, а также получат возможность посетить историко-патриотическую смену «Школьный Музей Победы» в ВДЦ «Орленок» и региональные смены для педагогов, присоединиться к конкурсам в рамках национального проекта «Образование» совместно с Министерством просвещения Российской Федерации, проектам Детского Общественного совета Музея Победы, различным форумам и акциям.

Стать участником программы может любая образовательная организация, которая имеет в своём составе музей. Для этого необходимо подать заявку на сайте проекта. После того как документы будут одобрены, учреждение получит статус партнера Музея Победы и возможность быть представленным в рейтинге лучших школьных музеев страны. Рассмотрение поступивших заявок состоится на заседании экспертной комиссии в конце февраля.

На сегодняшний день 1319 музеев образовательных учреждений из 86 регионов России уже состоят в программе и являются партнерами главного военно-исторического музея страны. Всего за время работы программы партнерами Музея Победы стали 4 школьных музея Рязанской области.

Школьные музеи Рязанской области могут стать партнерами московского Музея Победы

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