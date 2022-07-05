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Вторник, 5 июля, 2022

Школьники в России смогут учиться программированию бесплатно

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Татьяна Проводина

Школьники в России смогут учиться программированию бесплатно

Business фото создан(а) ArthurHidden - ru.freepik.com

Школьники в России смогут учиться программированию бесплатно.

Для учеников 8-11-ых классов предусмотрены бесплатные двухлетние курсы и освоение современных языков программирования. Правила предоставления субсидии утвердило правительство. Об этом пишет Минцифры РФ в своём Telegram канале.

Программа будет состоять из 4 модулей по 36 академических часов, продожительность обучения составит два года. Предусмотрены разные форматы обучения – онлайн и офлайн на базе региональных образовательных площадок. Оператор проекта «Университет 2035» выберет площадки и провайдеров.

На портале Госуслуг вскоре запустят тестирование для определения уровня знаний, там можно будет записаться на соответствующий курс.

Курсы дополнят базовую школьную программу по математике и информатике и позволят освоить первую ИТ-специальность ещё в школе.

В прошлом году проект проходил в пилотном режиме. Теперь его распространят на всю Россию. По планам, на первом этапе обучение пройдут как минимум 100 тысяч школьников, а всего к 2030 году – по меньшей мере 1,2 млн ребят.

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