Школьники из Рязанской области вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Рязанские школьники вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Организаторами конкурса выступили АНО «Россия – страна возможностей», всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» и Российское движение школьников.

В 2021 году финалистами конкурса стали 1500 учеников 9-11 классов, среди которых 14 школьников из Рязанской области. Итоговые состязания состоялись в Международном детском центре «Артек» в Крыму. Победителями «Большой перемены» стали 600 старшеклассников, среди которых 300 одиннадцатиклассников – они получат по 1 миллиону рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Еще 300 учеников 9-10 классов — по 200 тысяч рублей на образование и саморазвитие. Из Рязанской области победителями стали 5 учащихся 9-10 классов:

– Ксения Евдокимова (ученица Средней общеобразовательной школы №4 города Скопина);

– Егор Зайцев (ученик школы №50 города Рязани);

– Виктория Колпакова (ученица школы №72 с углубленным изучением отдельных учебных предметов города Рязани);

– Анастасия Мельникова (ученица школы №6 с углубленным изучением французского языка города Рязани);

– Стефания Переходова (ученица школы №69 «Центр развития образования») города Рязани.

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