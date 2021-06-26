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Суббота, 26 июня, 2021
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Школьник убил девушку и избежал тюрьмы в Москве

Никита Брыкин
Школьник убил девушку и избежал тюрьмы в Москве
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В Москве школьник избежал тюрьмы после того, как совершил убийство девушки из-за того, что ему «приказал внутренний голос», пишет Mash.

Инцидент произошел в 2018 году. По версии следствия, 15-летний парень подкараулил 22-летнюю студентку, которая сняла 40 тысяч рублей в банкомате. Злоумышленник попытался отобрать у нее сумку с деньгами.

Потерпевшая оказала грабителю сопротивление и стала кричать, после чего мальчик достал нож и убил жертву.

Вскоре школьника задержали. Он заявил, что совершить преступление «ему приказал внутренний голос».

Подростка направили на психолого-психиатрическую экспертизу и признали невменяемым. Он проходит принудительное лечение в психдиспансере.

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