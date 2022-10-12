Школа профилактического волонтёра заработала в Рязани

В рамках регионального антинаркотического месячника в Рязани стартовала работа клубного формирования «Школа профилактического волонтёра «Имею право знать». Это комплексный курс обучения школьников навыкам волонтёрской профилактической работы.

Организатором выступил Центр профилактики асоциальных явлений среди молодёжи «Мой выбор» при поддержке Дворца молодёжи города Рязани и управления образования и молодёжной политики. Об этом говорится на сайте городской администрации.

Поучаствуют в программе обучения специалисты Управления по контролю за оборотом наркотиков, Центра по противодействию экстремизму регионального, ЦБ РФ по Рязанской области, областного управления Роскомнадзора и вожатые Центра «Мой Выбор».

В течение 2022-2023 учебного года занятия будут проходить каждую неделю на базе общеобразовательных учреждений №№36, 57, 71 и школы-интерната.

После обучения ребята присоединятся к волонтёрам Центра «Мой выбор» и будут принимать участие в мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании, СПИДа и экстремизма.

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