Шиловский ММЦ получил тонометр внутриглазного давления

Тонометр внутриглазного давления получил Шиловский межрайонный медицинский центр по программе «Модернизация первичного здравоохранения РФ». Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Аппарат предназначен для оснащения офтальмологических кабинетов поликлинических отделений. С его помощью возможно быстрое бесконтактное измерение внутриглазного давления, что является незаменимым, в том числе при проведении диспансеризации населения.

За рабочую смену возможно обследование более 20 человек.