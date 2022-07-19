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Шиловский ММЦ получил тонометр внутриглазного давления

Тонометр внутриглазного давления получил Шиловский межрайонный медицинский центр по программе «Модернизация первичного здравоохранения РФ». Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Аппарат предназначен для оснащения офтальмологических кабинетов поликлинических отделений. С его помощью возможно быстрое бесконтактное измерение внутриглазного давления, что является незаменимым, в том числе при проведении диспансеризации населения.

За рабочую смену возможно обследование более 20 человек.

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