Шиловцу придется отбывать реальный срок вместо условного из-за нарушения отбытия осуждения

Мужчину из Шиловского района осудили за угрозу убийством на год лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год и 6 месяцев. Однако он не исполнял приговор суда, из-за чего ему придется отбывать реальный срок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

После вынесения приговора мужчина сменил место жительства и не поставил об этом в известность специализированный орган. Также шиловец не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию. Ко всему прочему, он совершал другие административные правонарушения.

Мужчина заменили условный срок на реальный. Его он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.