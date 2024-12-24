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Фото: группа РязГМУ «Salus» ВКонтакте
Экология, природа, животные

Щенок, просидевший три дня в траншее, ищет дом

Валерия Мединская

Спасатели отряда РязГМУ «Salus» спасли щенка, провалившегося в траншею. Об этом сообщает отряд на своей странице ВКонтакте.

Информацию о щенке спасателям дала женщина. По телефону она сказала, что на территории завода железобетонных изделий животное случайно провалилось в вырытую траншею и не может выбраться самостоятельно. Щенка долгое время пыталась достать его мама. Собака прыгала у ямы и жалобно скулила. 

Щенок просидел в ловушке три дня, до этого обращения женщины игнорировали.

Спасатели отряда РязГМУ «Salus» с помощью спецснаряжения достали щенка и отдали матери. Вся семья четвероногих друзей выживает на улице в холодных погодных условиях. 

«В канун новогодних праздников нам, как и всем, очень хочется верить в чудо. Мы очень надеемся на то, что кто-то откликнется забрать нового друга домой», — пишут спасатели.

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