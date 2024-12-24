Щенок, просидевший три дня в траншее, ищет дом

Спасатели отряда РязГМУ «Salus» спасли щенка, провалившегося в траншею. Об этом сообщает отряд на своей странице ВКонтакте.

Информацию о щенке спасателям дала женщина. По телефону она сказала, что на территории завода железобетонных изделий животное случайно провалилось в вырытую траншею и не может выбраться самостоятельно. Щенка долгое время пыталась достать его мама. Собака прыгала у ямы и жалобно скулила.

Щенок просидел в ловушке три дня, до этого обращения женщины игнорировали.

Спасатели отряда РязГМУ «Salus» с помощью спецснаряжения достали щенка и отдали матери. Вся семья четвероногих друзей выживает на улице в холодных погодных условиях.