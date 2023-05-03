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Среда, 3 мая, 2023

Щенки немецкой овчарки поступили на службу в рязанские колонии

Фото с сайта УФСИН по Рязанской области
Фото с сайта УФСИН по Рязанской области

Пять щенков немецкой овчарки поступили на службу в учреждения уголовно- исполнительной системы Рязанской области. Подробности сообщили в региональном Управлении ФСИН.

Четвероногих помощников доставили из племенного питомника служебного собаководства УФСИН по Тульской области. За каждым щенком закреплён специалист-кинолог. В настоящее время овчарки проходят трёхмесячную подготовку.

Одну собаку отправят служить на специальный профиль по поиску взрывчатых веществ и их  прекурсоров, оружия и боеприпасов. Остальных щенков обучают на обще-розыскной профиль по поиску людей по запаху для службы в караулах и охране исправительных учреждений.

Начальник кинологической службы УФСИН по Рязанской области Андрей Романов рассказал, что в ходе отбора эксперты оценивали физические и рабочие качества щенков – слух, реакцию на выстрелы, обоняние, соответствие экстерьеру и активность. Чтобы искать взрывчатку, собака должна быть уравновешенная и заинтересованная в поиске, а для розыска осуждённых в характере должна быть определённая доля агрессии.

Щенки подружились с новыми хозяевами. Инструктор-кинолог СИЗО-1 Владислав Желаевский работает в должности полгода, и щенок Кольт – его первый подопечный. Кинолог отметил, что собака игривая, активная, но поддаётся дрессировке. Им предстоит командировка на 2,5 месяца в учебные центры ФСИН России для обучения по специализации «Кинология».

Дрессировка щенков в целом продлится около года, затем собаки полностью приступят к своим обязанностям. Сейчас в УФСИН по Рязанской области служат 107 собак.

Щенки немецкой овчарки поступили на службу в рязанские колонии
Щенки немецкой овчарки поступили на службу в рязанские колонии
Щенки немецкой овчарки поступили на службу в рязанские колонии
Щенки немецкой овчарки поступили на службу в рязанские колонии
Щенки немецкой овчарки поступили на службу в рязанские колонии

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