Шествие «Бессмертный полк» прошло в Солотче

Праздничные мероприятия и концерты продолжаются во всех уголках Рязани. В Солотче прошло торжество в честь Дня Победы стартовало на Монастырской площади.
К памятнику жителям микрорайона, участвовавшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, возложили цветы и гирлянды воинской славы. В церемонии приняли участие депутат Рязанской областной Думы Сергей Пупков, глава администрации города Рязани Виталий Артёмов, заместитель главы-руководитель аппарата администрации Евгения Власова, префект территориального управления микрорайона Солотча, участник специальной военной операции Алексей Матасов, представители ветеранских организаций, общественность.
В этом году Префектурой Солотчи организовано шествие «Бессмертного полка», в рамках которого жители Солотчи прошли по главной улице микрорайона с портретами своих героических родственников.
Праздник продолжился показательными выступлениями десантников и концертом. Также работала полевая кухня.
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