Шестого беглеца из липецкой колонии все еще не нашли

Один из шести беглецов из липецкой ИК №2 все еще остается на свободе – это 28-летний Тургун Абдуллаев, пишет « Город 48 ».

Мужчину осудили в декабре 2022 года за изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Приговор ему вынес Коминтерновский районный суд Воронежа.

«Сидеть ему оставалось еще чуть больше 10 лет», – говорится в публикации.

Полиция рассылает ориентировки на беглеца, его могли видеть в субботу в селе Петровском Тамбовской области, где задержали троих его подельников.

Заключенные уроженцы Средней Азии сбежали из ИК №2, устроив подкоп, их отсутствие обнаружили вчера на утренней поверке. Задержаны пять беглецов.

Возбуждено уголовное дело и против сотрудников исправительной колонии по подозрению в халатности.