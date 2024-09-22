Шестиметровую пирамиду из тыкв установили в Рязани на фестивале урожая

На Рязанской ВДНХ 21 сентября прошел фестиваль урожая. На нем местные сельхозпроизводители демонстрировали результаты своего труда. Организаторы подготовили множество интересных площадок, на которых могли отлично провести время как дети, так и взрослые.

Главной фишкой фестиваля стала шестиметровая пирамида из тыкв. Она состояла из 756 плодов! Недаром она получила название «пирамида изобилия». Конечно, такое внушительное строение не могло оставить равнодушным гостей фестиваля, и пирамида превратилась в одну из самых популярных фотозон праздника. Даже молодожены не смогли пройти мимо!

Гости фестиваля смогли посетить разные мастер-классы, на которых делали приятные подарки себе и близким. Ну а если не хотелось создавать сувениры своими руками, у любого желающего была возможность приобрести тематические изделия, которые создавали местные мастера.

Для юных гостей провели зажигательную анимацию. Как отмечают организаторы, к вечеру уже заметно похолодало, и активные игры и танцы помогли ребятам согреться и зарядиться позитивом.

Конечно, не мог обойтись фестиваль и без музыкального подарка. Рязанцы насладились звуками саксофона, который находился в умелых руках Василия Тулинова. А завершила вечер кавер-группа «Gangsters».

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