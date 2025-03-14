Шестерых мигрантов-уголовников депортировали из Рязани за пределы России

Сотрудники рязанской полиции организовали депортацию и выдворение семи уроженцев ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

Шесть из них ранее отбывали наказание за преступления, включая незаконный оборот наркотиков, грабеж, кражи, угрозу убийством и организацию нелегальной миграции. После освобождения нахождение мигрантов в России было признано нежелательным.

Еще один иностранец нарушил правила въезда и пребывания в стране, за что суд назначил ему штраф и административное выдворение.

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Все иностранные граждане временно находились в Центре содержания мигрантов в Рязани. В сопровождении полицейских и судебных приставов их доставили в московский аэропорт «Домодедово» для отправки в страны гражданской принадлежности.