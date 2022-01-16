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Воскресенье, 16 января, 2022
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Шесть рязанских улиц 17 января останутся без холодной воды

7info7

Холодную воду 17 января отключат на шести рязанских улицах, информирует мэрия.

Причина – ремонт водопровода. Его проведут сотрудники водоканала с 09.30 до 18.00. На это время без воды останутся адреса:

  • улица Гайдара, дома 2а, 2б;
  • улица Корнилова, дома 2а, 2б, 2в;
  • улица Кутузова, дома с 1 по 63 (нечётная сторона), с 2 по 62 (четная сторона);
  • улица Нахимова, дома 2а, 2б;
  • улица Ушакова, дома 2а, 2б;
  • улица Черновицкая, дом 32 корпус 2

В администрации уточнили, что запланирован технический подвоз воды. Получить её можно во дворе дома 32 корпус 2 по улице Черновицкой.

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