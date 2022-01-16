Шесть рязанских улиц 17 января останутся без холодной воды

Холодную воду 17 января отключат на шести рязанских улицах, информирует мэрия.

Причина – ремонт водопровода. Его проведут сотрудники водоканала с 09.30 до 18.00. На это время без воды останутся адреса:

улица Гайдара, дома 2а, 2б;

улица Корнилова, дома 2а, 2б, 2в;

улица Кутузова, дома с 1 по 63 (нечётная сторона), с 2 по 62 (четная сторона);

улица Нахимова, дома 2а, 2б;

улица Ушакова, дома 2а, 2б;

улица Черновицкая, дом 32 корпус 2

В администрации уточнили, что запланирован технический подвоз воды. Получить её можно во дворе дома 32 корпус 2 по улице Черновицкой.