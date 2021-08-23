Шесть человек пострадали в ДТП в Пронском районе

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В ДТП на 241-м километре трассы Р-22 «Каспий» в Пронском районе пострадали шесть человек. Подробности сообщила пресс-служба рязанского УГИБДД.

Авария случилась 21 августа в 21.50. 20-летний житель Новомичуринска, управлявший автомобилем «Ниссан Альмера», не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение со «Шкодой Рапид» под управлением 39-летнего жителя Тульской области.

Пострадали 22-летний пассажир и 27-летняя пассажирка «Ниссана», водитель «Шкоды», его 43-летняя пассажирка и двое 11-летних детей. Людям потребовалась помощь медиков.

Обстоятельства происшествия уточняются.