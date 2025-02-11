Шерегеш – горнолыжный курорт для тех, кто хочет попробовать новое: как добраться, трассы и гостиницы

Зима в этом году решила сыграть с нами в прятки: снег, который обычно становится главным героем зимнего сезона, на этот раз остался за кулисами. Лыжники, сноубордисты и просто любители зимних забав с тоской поглядывают на голые склоны и проталины, где обычно царит снежное веселье. Но, как говорится, нет худа без добра. Наша страна, раскинувшаяся от заснеженных гор до теплых морских побережий, предлагает бесконечное множество альтернатив для тех, кто не готов отказываться от зимнего отдыха. Если вы любитель подобного, то вам обязательно стоит посетить Шерегеш – горнолыжный курорт, который находится в Сибири.

В этой статье мы поделимся впечатлениями Натальи Матвеевой, ведущего специалиста турагентства МК-ТРЕВЕЛ, которая недавно вернулась из Шерегеша. Она рассказала о всех тонкостях отдыха на курорте: от особенностей климата и транспортной доступности до выбора жилья, разнообразия лыжных трасс, организации питания и интересных развлечений вне склонов.

Чем интересен Шерегеш

Шерегеш расположился в Сибири, которая, как известно, славится снежными и холодными зимами. Курорт находится на юге Кемеровской области и является удивительным уголком в горном регионе Горной Шории. Горная Шория представляет собой уникальный район с особым микроклиматом, где пересекаются несколько горных систем, включая Алтай и Саяны.

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Уникальный микроклимат Шерегеша – настоящее спасение для тех, кто не переносит сильные морозы. Даже при низких температурах в долине, на высоте горнолыжного комплекса сохраняется комфортный для катания температурный режим. Невероятно, но факт: многие отдыхающие, привыкшие к дискомфорту от катания при -15-17°C, в Шерегеше чувствуют себя комфортно и практически не мёрзнут . Это делает курорт по-настоящему универсальным местом для лыжников и сноубордистов всех уровней подготовки – от новичков до профессионалов.

Ещё одно неоспоримое преимущество Шерегеша – долгий сезон катания. Он длится с ноября по апрель. Мало какой курорт может похвастаться таким продолжительным периодом. А кульминацией сезона становится знаменитый «Грелка-фест» в апреле, где участники спускаются с гор в купальных костюмах. Таким образом, у вас еще есть целых три месяца (февраль, март и апрель), чтобы насладиться катанием и, возможно, стать участником яркого события.

Как добраться до курорта Шерегеш

Удобство и комфорт отдыха обеспечены благодаря специальным горнолыжным турам от ведущих туроператоров, включающим прямые рейсы. Рейсы выполняются один раз в неделю по воскресеньям из Москвы в Новокузнецк – ближайший аэропорт к горнолыжному курорту. После четырехчасового перелета туристов ожидает комфортабельный трансфер до отеля (около трех часов).

В стоимость тура включены авиаперелет с багажом и бесплатной перевозкой горнолыжного снаряжения, а также трансфер до отеля. Туристам не нужно самостоятельно решать вопросы с дорогой и логистикой: все продумано до мелочей. В качестве дополнительных бонусов предлагаются скидки на прокат оборудования и ски-пассы. Это идеальный вариант для тех, кто ценит комфорт и удобство: вы просто наслаждаетесь отдыхом, не отвлекаясь на организационные моменты. Необходимо учитывать разницу во времени между Шерегешем и Москвой (+4 часа). Но может стать как преимуществом, так и недостатком для некоторых туристов. Хотя у тех, кто работает удалённо, есть возможность покататься на горных лыжах с утра, пока в Москве ещё ночь, и затем приступить к выполнению своих обязанностей.

Где остановиться в Шерегеше?

В Шерегеше выбор жилья достаточно разнообразен, хотя основу составляют отели. Конечно, есть и варианты частного сектора — аренда квартир или гостевых домов, но они, как правило, расположены в отдалении от зоны катания, что не всегда удобно. Наиболее комфортно остановиться поближе к подъёмникам и основной инфраструктуре, где начинаются канатные дороги. Именно поэтому отели здесь — оптимальный выбор. Некоторые из них даже предлагают трансферы до подъёмников, если те находятся не в шаговой доступности. А если ваш отель всё же расположен чуть дальше, на помощь приходит такси, которое легко доставит и лыжников, и их снаряжение, и даже целые компании туристов.

Что касается отельной базы, то её уровень можно назвать средним, особенно в сравнении с курортами Сочи, где преобладают сетевые отели высокого класса с более изысканным дизайном и сервисом. В Шерегеше пока всё скромнее, но даже отели с минимальным количеством звёзд выглядят опрятно и уютно. Персонал здесь старается на все сто, ведь курорт активно развивается и стремится удерживать высокую планку.

В 2018 году Шерегеш получил премию National Geographic как лучший горнолыжный курорт России. Это место пропитано сибирским гостеприимством, и даже в самом простом отеле вы почувствуете душевную атмосферу, которая делает отдых по-настоящему теплым и запоминающимся.

Где поесть в Шерегеше?

В ряде отелей также есть возможность заказать ужин, если это необходимо. Дневные приемы пищи, как правило, не предусмотрены, так как лыжники в основном проводят время на склонах, и все обеды они предпочитают устраивать в уютных, аутентичных ресторанчиках, расположенных непосредственно в зоне катания. Что касается количества кафе и мест для питания, то их, безусловно, достаточно – как внизу у подъемников, так и на вершине горы. Это особенно важно для тех, кто устал от катания, ведь в любое время они могут найти подходящее местечко, чтобы немного отдохнуть, подкрепиться и продолжить свое наслаждение лыжным спортом.

Цены на лыжное снаряжение

Цены на ски-пассы и прокат снаряжения в Шерегеше значительно ниже, чем на многих других известных горнолыжных курортах, например, в Сочи – примерно вдвое, при этом зона катания достаточно обширная и разнообразная. Ски-пассы предлагаются в разных форматах, что позволяет каждому выбрать оптимальный вариант. Есть единый ски-пасс, который охватывает всю большую зону катания Шерегеша, — это идеальный выбор для опытных лыжников, которые хотят быстро и динамично освоить все склоны.

Для тех, кто предпочитает более размеренный подход, есть возможность приобрести ски-пассы на отдельные зоны катания. Их в Шерегеше четыре, и многие лыжники выделяют по одному дню на каждую зону, что удобно как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения логистики. Особенно интересен формат ски-пасса на 4 часа — это половина дня, в течение которой можно кататься без перерывов. Такой вариант подходит тем, кто предпочитает интенсивный отдых, а его стоимость, конечно, ниже, чем на целый день.

Что касается оборудования, то здесь всё продумано до мелочей. Можно приехать без собственного снаряжения — в Шерегеше есть всё необходимое: лыжи, одежда и аксессуары. Прокаты предлагают оборудование как для начинающих, так и для профессионалов, причём выбор широкий — от простых моделей для новичков до высококлассного снаряжения для опытных спортсменов. Проблем с арендой или покупкой оборудования не встречается.

Трассы Шерегеша: кому подходят?

Шерегеш предлагает разнообразные трассы для лыжников и сноубордистов всех уровней подготовки. В отличие от более сложных и узких трасс Сочи, склоны Шерегеша отличаются своей шириной и комфортом, что идеально подходит для начинающих. На курорте легко найти инструктора и отточить технику катания на специально оборудованных участках. Для опытных спортсменов доступны сложные трассы, включая черные.

Главной же изюминкой Шерегеша является возможность внетрассового катания, запрещенного на многих других курортах. Благодаря обильному снежному покрову Сибири, при сопровождении опытного гида можно насладиться катанием по «пухляку» – мягкому, рыхлому снегу, который не подвергается обработке. Это незабываемое ощущение свободы и единения с природой привлекает сюда множество опытных райдеров.

Чем заняться на Шерегеше

Курорт предлагает широкий выбор развлечений помимо катания на лыжах и сноубордах. Вечерняя жизнь насыщена и разнообразна: многочисленные кафе, рестораны и бары создают оживленную и праздничную атмосферу.

Для отдыха и релаксации после активного дня доступны спа-центры и термальные комплексы. Многие отели также предлагают собственные сауны и бани, способствующие восстановлению сил после катания.

Любители экскурсий могут отправиться на близлежащий Алтай, посетить пещеры со сталактитами и сталагмитами, или познакомиться с культурой и бытом коренного населения – шорцев. Для тех, кто не хочет уезжать далеко от зоны катания, популярным вариантом является экскурсия на вершину горы Курган к поклонному кресту, установленному в честь тысячелетия Крещения Руси. Поездка на снегоходах до креста – это прекрасная возможность совместить увлекательную экскурсию с захватывающим приключением.

Что привезти из Шерегеша

Шерегеш порадует вас не только прекрасным отдыхом, но и широким выбором сувениров. Здесь представлена оригинальная продукция в сибирском стиле: одежда (футболки, толстовки, кепки), классические сувениры (магниты, кружки, фляжки) и многое другое. Большое разнообразие и высокое качество продукции позволят вам подобрать интересные подарки для себя и близких.

Среди съедобных сувениров особого внимания заслуживают кедровые орехи, различные травяные чаи и мед. Все это в изобилии продается в местных магазинчиках и даже в аэропорту Новокузнецка.

Подведём итоги

Начнём с плюсов, потому что они здесь однозначно перевешивают. Длинный сезон, великолепный снег, который действительно мягкий по сравнению с другими курортами. Когда впервые встаёшь на лыжи и начинаешь движение, у всех возникает удивление: как же легко и приятно ехать. Добавим сюда хорошую атмосферу, доступные цены и возможность развлечений после катания.

Единственный минус, который стоит отметить, — удалённость от центральной части России, например, от Москвы или Рязани. Дорога может показаться утомительной, но, как уже говорилось ранее, если вы едете в составе организованного тура, ваша задача сводится только к тому, чтобы добраться до аэропорта в Москве, например, до Домодедово. Дальше всё продумано за вас: трансферы, логистика и обратная дорога. Организаторы позаботятся обо всём.

В общем, Шерегеш является отличным вариант для зимнего отдыха. Всем, кто любит горы и увлечён горнолыжным спортом или природной красотой Сибири, обязательно стоит посетить этот курорт.