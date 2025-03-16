«Шею свернули»: мама 18-летнего тагильчанина рассказала свою версию гибели сына

Мать 18-летнего Данила, чье тело нашли у леса после конфликта в клубе в Нижнем Тагиле, рассказала E1.RU свою версию трагедии.
Женщина сообщила, что в ночь на 15 марта ее сын отдыхал в кальянной «Вегас» с другом. Утром молодой человек не вернулся домой. Его приятель уточнил, что в клубе произошла драка, после чего Данил пропал.
После этого молодой человек вызвал ее сына на улицу, где Данил оказался сильнее и одолел оппонента, поскольку с детства занимается боксом. Проигравший же пригрозил, что скоро за ним приедет толпа.
Вскоре к месту драки прибыли «15 нерусских» и стали пытаться поймать Данила. Последний раз живым его видели в шесть утра. Женщина утверждает, что молодого человека, пытавшего скрыться в клубе, не пустили охранники.
Тело Данила нашли без ботинка, в разорванных носках и без футболки.
У него осталась жена и двухмесячная дочь.
В СК сообщили, что при осмотре тела признаков насильственной смерти не нашли. Следователи выяснят, имела ли место погоня.