Шатчанина приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно за сорванное на открытой местности наркосодержащее растение

В Шацком районе признали виновным мужчину, который сорвал наркосодержащее растение и хранил его дома. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным уголовного дела, шатчанин в сентябре 2023 увидел на участке открытой местности наркосодержащее растение. Он собрал 410 граммов «урожая» и принес его к себе домой.

Против мужчины завели уголовное дело, предусмотренное ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства в крупном размере). Он полностью признал вину.

Суд назначил шатчанину наказание 3 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев. Также он обязан пройти курс лечения от наркомании.