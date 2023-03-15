Среда, 15 марта, 2023
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Шаманка Кажетта рассказала, что принесёт человечеству мистическая дата 23.03.2023

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Не за горами зеркальная дата 23.03.2023. Как и все мистические цифры, она излучает особенную энергию. Обратила на это внимание популярная шаманка Кажетта Ахметжанова.

По её словам, главная особенность зеркальной даты заключается в том, что она может принести как пользу, так и вред. Всё зависит от предпринятых в этот день действий.

Шаманка советует в предстоящую зеркальную дату не ругаться и не выяснять отношения.

– Завершите брошенные дела и не начинайте новые проекты. Помните, что зеркальные даты любят порядок во всём и не терпят несерьезного подхода к делам, – заявила Кажетта в интервью изданию ОСН.

Провидица также советует отпустить обиды врагам. А день лучше провести с близкими и посвятить его осмыслению жизни.

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