Не за горами зеркальная дата 23.03.2023. Как и все мистические цифры, она излучает особенную энергию. Обратила на это внимание популярная шаманка Кажетта Ахметжанова.
По её словам, главная особенность зеркальной даты заключается в том, что она может принести как пользу, так и вред. Всё зависит от предпринятых в этот день действий.
Шаманка советует в предстоящую зеркальную дату не ругаться и не выяснять отношения.
Провидица также советует отпустить обиды врагам. А день лучше провести с близкими и посвятить его осмыслению жизни.
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