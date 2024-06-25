Вторник, 25 июня, 2024

Сгорел заживо: полицейский рассказал жуткие детали атаки на синагогу в Махачкале

Автор: 7info

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Скриншот видео из соцсети

Один из полицейских, погибших при нападении террористов на синагогу в Махачкале, не смог выбраться из горящего автомобиля. Об этом рассказал в беседе с NEWS.ru его коллега. Он сообщил, что у погибшего на следующий день должна была состояться свадьба.

«Из нашего полка трое погибших. Сегодня у одного из них, у которого сгорела машина, должна была быть свадьба. В него, видимо, выстрелили из подствольного гранатомёта или чего-то такого, УАЗик загорелся, и он не смог выйти. Правоохранитель сгорел на переднем сиденье. Вытащить его смогли только вместе с сиденьем, потому что оно прикипело», — рассказал полицейский.

Злоумышленники приставили лестницу к окну синагоги и забросили внутрь зажигательную смесь. После этого они двинулись дальше. По пути обстреляли машину ДПС. По словам собеседника, сотрудники Госавтоинспекции составляли протокол о дорожном происшествии, когда террористы без причины начали стрелять по ним.

23 июня террористы совершили нападение на православные храмы, синагоги и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. В Дагестане 24, 25 и 26 июня объявили днями траура. Число жертв терактов составляет 25 человек, пострадал ещё 51 человек. Среди погибших 15 силовиков и пять гражданских. Личности ещё пяти жертв пока не установлены.

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