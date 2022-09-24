Сформирована команда министерств правительства Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков сформировал команду министерств регионального правительства. Об этом он сообщил в своём Telegram канале.
Министром экономического развития стал А.В. Ворфоломеев;
министром здравоохранения — А.С. Пшенников;
министром цифрового развития, информационных технологий и связи – А.Ю. Ульянов;
министром физкультуры и спорта – В.В. Фролов;
министром культуры – М.В. Кауркина;
министр по делам территорий и информационной политике – Ж.А. Фомина;
министром ТЭК и ЖКХ – Д.В. Устинов;
и.о. министра финансов – М.А. Наумова;
и.о. министра имущественных и земельных отношений – М.А. Майоров;
и.о. министра образования и молодёжной политики – О.С. Щетинкина;
и.о. министра природопользования – А.В. Новиков;
и.о. министра труда и социальной защиты населения – Е.В. Карпенко;
и.о. министра строительного комплекса – Ю.Г. Кулешов;
и.о. министра транспорта и автомобильных дорог – Е.В. Мирошкина;
и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия – В.И. Запорожец.
По некоторым направлениям окончательных решений пока нет. Особенно тщательно будут подбираться руководители по сельскому хозяйству, транспорту и дорогам, а также строительному комплексу, – подчеркнул губернатор.
Некоторые министры пока работают с приставкой и.о. Это связано с тем, что кандидатов на определённые должности нужно согласовывать с федеральными министерствами, что занимает время.
Павел Малков отметил, что структура правительства – это живой инструмент, который при необходимости может и будет меняться.