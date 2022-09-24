Сформирована команда министерств правительства Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков сформировал команду министерств регионального правительства. Об этом он сообщил в своём Telegram канале.

Министром экономического развития стал А.В. Ворфоломеев;

министром здравоохранения — А.С. Пшенников;

министром цифрового развития, информационных технологий и связи – А.Ю. Ульянов;

министром физкультуры и спорта – В.В. Фролов;

министром культуры – М.В. Кауркина;

министр по делам территорий и информационной политике – Ж.А. Фомина;

министром ТЭК и ЖКХ – Д.В. Устинов;

и.о. министра финансов – М.А. Наумова;

и.о. министра имущественных и земельных отношений – М.А. Майоров;

и.о. министра образования и молодёжной политики – О.С. Щетинкина;

и.о. министра природопользования – А.В. Новиков;

и.о. министра труда и социальной защиты населения – Е.В. Карпенко;

и.о. министра строительного комплекса – Ю.Г. Кулешов;

и.о. министра транспорта и автомобильных дорог – Е.В. Мирошкина;

и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия – В.И. Запорожец.

По некоторым направлениям окончательных решений пока нет. Особенно тщательно будут подбираться руководители по сельскому хозяйству, транспорту и дорогам, а также строительному комплексу, – подчеркнул губернатор.

Некоторые министры пока работают с приставкой и.о. Это связано с тем, что кандидатов на определённые должности нужно согласовывать с федеральными министерствами, что занимает время.

Павел Малков отметил, что структура правительства – это живой инструмент, который при необходимости может и будет меняться.