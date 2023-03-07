Сезон зимнего рыбатлона завершили в Рязани под неплохой клев

Под Рязанью на озере Жидень прошел традиционный Кубок «Окской Жемчужины» по зимнему рыбатлону. Опасения, что к началу весны на водоеме произойдет весенний замор рыбы, не оправдались – подводные камеры показали наличие и прекрасное самочувствие плотвы и окушков в водоеме.

Да и погода в этот день на территории Загородного Курорта «Окская жемчужина» была прекрасной – нулевая температура, отсутствие сильного ветра и проглядывавшее солнышко. С клевом тоже было вполне нормально. Рыбаки с периодичностью раз в несколько минут вытаскивали рыбу и передавали эстафету лыжникам.

Главным героем гонки стал житель Коломны, опытный рыбак Ярослав Егоршин. Он весьма быстро расправился с двумя рыбами, а его лыжник рязанец Иван Куляев мчал по трассе очень быстро, никому не оставив шанса его догнать. 22 минут 40 секунд – и они чемпионы. Серебро взял дуэт Сергей Языков/Дмитрий Антонов (Рязань/Старожилово) — 23:30. И это было весьма неожиданно. А 3 место сенсационно досталось дуэту Анастасия Терехина/Виктор Козлов (Рыбное/Рязань). Анастасия, соответственно, стала и лучшей девушкой на этом рыбатлоне. Призы получили почти 30 человек.

На этом в Рязани зимний сезон завершился. Но зимний рыбатлон продолжится уже 26 марта в Башкортостане. В этой республике на Павловском водохранилище второй год подряд пройдет Кубок главы Нуримановскго района. Все подробности этого соревнования и регистрация команд — в группе ВК.

Генеральный партнер – Загородный Курорт «ОКСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА».

Организация и проведение соревнований – «КБ ПРАЗДНИКОВ».

Официальные партнёры – пиццерия «ДОДО ПИЦЦА», салон-магазин «ЦВЕТЫ&ШАРЫ», фирма «OSFISHING 62», «ГОЛЬФ-ЦЕНТР» в НИТИ.

Генеральные информационные партнёры – информационное агентство «7 НОВОСТЕЙ», «АВТОРАДИО» в Рязани-102.0 FM, телеканал ТКР, телеканал «ОХОТА И РЫБАЛКА», телеканал «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ», журнал «ТЕЛЕСЕМЬ», интернет-портал «РЫБКОМ», проект «РЫБАLOVE».