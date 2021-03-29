«Северная Компания» высадит пятьдесят молодых деревьев

«Северная Компания» поделилась планами озеленения Рязани. О высадке десятков новых деревьев сообщила пресс-служба застройщика.

По программе компенсационного озеленения застройщик высадит пятьдесят молодых деревьев взамен шести тополей, спиленных на улице Радищева. Как подчеркнули в пресс-службе, спил старых деревьев был проведен в полном соответствии с законом после получения необходимых разрешений от городской администрации.

Представитель застройщика отметил, что озеленение территории, прилегающей к жилым комплексам, является одним из приоритетов компании. Согласно пресс-релизу, за последние годы «Северной Компанией» было посажено более тысячи декоративных кустарников и деревьев. На улице Княжье Поле у ЖК «Юный» застройщик разбил новый сквер, высажены новые деревья и кустарники на благоустроенном участке набережной Трубежа у ЖК «Метропарк». Только на территории ЖК «Северный» застройщиком было посажено около пятисот деревьев и кустарников.

Как заявили в пресс-службе застройщика, новым масштабным проектом «Северной Компании» станет благоустройство территории вдоль реки Трубеж. Застройщик намерен за свой счет провести расчистку русла городской реки и обустроить набережную.