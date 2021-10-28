«Северная Компания» изменила проект застройки за ТЦ Metro в Рязани

«Северная Компания» решила отказаться от строительства 25-этажного дома рядом с первым и вторым корпусами ЖК «Метропарк». Об изменении планов застройки территории на Московском шоссе говорится в пресс-релизе застройщика.

— Мы изменили проект ЖК «Метропарк» для вашего комфорта. Мы слушаем вас, — заявил представитель «Северной Компании».

Планы строительства многоэтажки вызвали недовольство жильцов «Метропарка» и застройщик принял решение обустроить на этом месте парковку и озеленить территорию.

— «Северная Компания» занимается строительством жилых домов в Рязани уже более 20 лет. Для нас важно мнение рязанцев, которые уже два десятилетия выбирают наши оригинальные и стильные жилые комплексы с зелеными дворами и просторными парковками, — подчеркнули в пресс-службе компании

Согласно пресс-релизу, параметры застройки района не изменились. В «Метропарке» запланировано строительство общеобразовательной школы и детского сада. Застройщик намерен передать городу участки земли для строительства детских образовательных учреждений. Расположение 25-этажной новостройки было изменено, чтобы не закрывать жильцам первых корпусов «Метропарка» вид на Трубеж.

ЖК «Метропарк» — новый строящийся район на берегу Трубежа. Первый дом жилого комплекса частично сдан и заселён, начато строительство второго корпуса «Метропарка». Застройщик уже благоустроил часть территории ЖК, готова первая очередь будущей набережной реки Трубеж.

В 2022 году в районе «Метропарка» начнется строительство новой дороги, улицы Перспективная № 3, которая будет проложена параллельно улице Мервинской, будет организовано движение общественного транспорта к домам «Метропарка», ГАУ РО «СШОР «Академия единоборств» и новому футбольному манежу.