В Сети набирает популярность пророчество, которое оставил легендарный монах Авель. В нём он описал избранного богом «третьего Владимира», который приведёт Россию к счастливому будущему. Пользователи Сети попытались расшифровать загадочное послание, и, кажется, ключи к словам монаха найти всё же удалось.

Монах Авель, также известный как Авель Псково-Печерский, прославился своими предсказаниями и чудесами. Он жил в XIV веке и пользовался большим уважением как среди мирян, так и среди священнослужителей. Авель был особенно прозорлив, часто к нему обращались с вопросами о будущем. Авелю удалось предсказать ряд крупнейших событий, которые предупредили ход истории российского государства. Слова монаха передаются из поколения в поколение. Авель предсказал:

период правления Павла I. Авель писал, что составит он 4 года, 4 месяца и 4 дня. Так и произошло;

расстрел царской семьи и падение российской короны;

революцию в России и победу в Великой Отечественной войне.

До наших дней дошло ещё одно предсказание великого старца. Оно — о неком судьбоносном для России Владимире. Вот как звучит пророчество Авеля:

— На третьем — метка судьбы. В нём спасение и счастье державы. Сей будет избранник Божий, и на главе его благословение. Он будет един и всем понятен, его учует самое сердце русское… и он сам подтвердит свое призвание.

Пророчество указывает на то, что в 2024 году Россией начнёт управлять новый царь. Пользователи сети поедположили, что речь идёт о нашем президенте Владимире Путине. Путин, с одной стороны, бросил вызов всему миру. С другой стороны, он направляет Россию в русло независимости и величия. Не исключено, что именно благодаря политике нашего президента Россия займёт главенствующие позиции в мировом пространстве.

Вопрос возникает насчёт того, почему в своём пророчестве Авель назвал Путина третьим. На самом деле, если вспомнить историю России, у руля нашего государства было несколько великих Владимиров. Первый Владимир — князь Владимир Красно Солнышко. Он крестил Русь, что стало поворотным моментом нашей истории. Второй Владимир — Владимир Ленин. Революционный переход нашего государства к коммунистическому строю определили путь России на несколько десятилетий.