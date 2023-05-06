Сестра задержанного за покушение на Прилепина рассказала о брате

Сестра Александра Пермякова, которого задержали за попытку убийства Захара Прилепина, рассказала РЕН ТВ, что брат приехал в Россию год назад.

Мужчина жил в хостеле в Москве, работал на стройке, собирался получить гражданство России.

В феврале Пермяков ездил в Санкт-Петербург на день рождения матери. Город покинул через 2 дня.

Александр говорил, что собирается переехать в Нижний Новгород по работе. Неделю назад мужчина общался с сестрой без разговоров о политике и Прилепине.