Сестра бывшей футболистки «Рязани-ВДВ» погибла в ДТП

В результате ДТП на трассе Пермь — Чусовой погибла старшая сестра футболистки Любови Кипятковой. Об этом сообщила пресс-служба ЖФК «Звезда-2005».

В аварии погибла сестра Любови Надежда, её муж и маленький ребёнок. По данным СМИ, они ехали в автомобиле «Рено Флюенс», в который врезался выехавший на встречную полосу «Камаз».

В 2018 году Кипяткова в составе «Рязани-ВДВ» выиграла чемпионат России и стала финалисткой Кубка страны.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram.

Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]