Серийный отравитель в электричках Выговский взбалтывал содержимое фляжки для усиления эффекта

Осужденный более чем на двадцать лет серийный отравитель Алексей Выговский, который орудовал в Москве и Подмосковье, взбалтывал содержимое фляжки для усиления эффекта, выяснило РИА Новости.

Злоумышленник совершал преступления в 2007-2008 годах в электричках Московской железной дороги. Он делал вид, что пьет спиртной напиток из фляжки, после чего предлагал его своим подвыпившим жертвам. При этом мужчина перемешивал содержимое с растворенными таблетками.

Выяснилось, что отравитель использовал азалептин, который приводил потерпевших в беспомощное состояние. Он делал это ради кражи их имущества. В результате погибли 17 человек, еще 15 попали в реанимацию.

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В сентябре 2023 года Выговского признали виновным еще в 22 смертях, но закрыл дело за истечением сроков давности.

В итоге 25-летний уроженец Владивостока получил свыше 22 лет лишения свободы.