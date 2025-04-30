Серия циклонов пройдёт над Рязанской областью на майские праздники

На майские праздники над Рязанской областью пройдёт серия циклонов. Об этом написал в телеграм-канале синоптик Роман Степанов.

По словам специалиста, жителей Рязани ждёт переменчивая, сырая и ветреная погода.

В четверг, 1 мая, во второй половине дня, начиная с запада области, ожидается дождь, местами с грозой, усиление ветра до 16 м/с, температура ночью до -1°С (заморозки), днём местами до +16°С.

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В пятницу, 2 мая, дожди ослабеют, но похолодает: ночью до +2°С, днем не выше +11°С. Также сохранится ветер.

— 3 и 4 мая ветер стихнет, к тому же ожидается слабая волна тепла: ночью температуры останутся низкими, 3 мая вплоть до заморозков, зато 4 мая без мороза, а днем температура поднимется до +19°С, — пишет Степанов.

В начале следующей короткой рабочей недели вновь станет холоднее, но такая погода ближе к климатической норме, чем недавнее ненормально-аномальное тепло в апреле.