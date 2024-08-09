Сергей Терехов провёл мастер-класс для артистов Рязанского музыкального театра

Режиссёр Государственного академического театра имени Моссовета Сергей Терехов провёл для солистов и артистов хора Рязанского музыкального театра мастер-класс по сценической речи. Мероприятие, организовал которое Союз театральных деятелей России, состоялось 8 августа.
Занятие с режиссёром и доцентом кафедры ГИТИС вошло в состав проекта «Специалисты для театров. Сценическая речь». В рамках мастер-класса Сергей Терехов выполнил с актёрами музтеатра комплекс упражнений, направленных на совершенствование техники дыхания, работу с опорными мышцами, резонаторами и глоткой. Рязанские артисты в составе большой группы учились направлять звук в зал, делать его более форменным и наполненным.
В обстановке, сочетающей в себе строгий профессионализм и творческий полёт, не обошлось без юмора. Так что рязанские артисты и сами получили помимо опыта положительные эмоции от мастер-класса. С журналистами впечатлениями поделились солистки Алена Силивестрова и Юлия Бычкова.