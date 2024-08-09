Сергей Терехов провёл мастер-класс для артистов Рязанского музыкального театра

Режиссёр Государственного академического театра имени Моссовета Сергей Терехов провёл для солистов и артистов хора Рязанского музыкального театра мастер-класс по сценической речи. Мероприятие, организовал которое Союз театральных деятелей России, состоялось 8 августа.

Занятие с режиссёром и доцентом кафедры ГИТИС вошло в состав проекта «Специалисты для театров. Сценическая речь». В рамках мастер-класса Сергей Терехов выполнил с актёрами музтеатра комплекс упражнений, направленных на совершенствование техники дыхания, работу с опорными мышцами, резонаторами и глоткой. Рязанские артисты в составе большой группы учились направлять звук в зал, делать его более форменным и наполненным.

– Артист музыкального театра – это такой же артист, который должен владеть словом. Впечатления от труппы очень приятные. Все ребята увлечённые, хотят находить что-то новое, – отметил Сергей Терехов, комментируя итоги совместной работы.

В обстановке, сочетающей в себе строгий профессионализм и творческий полёт, не обошлось без юмора. Так что рязанские артисты и сами получили помимо опыта положительные эмоции от мастер-класса. С журналистами впечатлениями поделились солистки Алена Силивестрова и Юлия Бычкова.

– Особенно важно и ценно, что педагог использовал индивидуальный подход к каждому. Было приятно работать потому, что человек готов был отдавать и делиться опытом, – сказала Алена.