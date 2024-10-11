Сергей Светлаков дал невероятный аванс одной из команд в «Лиге городов» на ТНТ

Сегодня в 22.00 на ТНТ выйдет новый выпуск шоу «Лига городов» (18+), в котором примут участие как новички проекта, так и те, кого зрители и наставники уже хорошо знают. В очередном этапе «Отборов» примут участие 6 команд, но одной из них повезет особенно.

За право продолжать свой путь на проекте в юмористическом баттле сразятся «Это они» из Тамбова, «Мультиплекс» из Владивостока, «Даги» из Махачкалы, «Макинтош» из Твери, ВВ из Омска и самая молодая команда сезона «Интернет-друзья» из Ставрополя. Шутки некоторых команд будут восприняты с криками: «Браво!», но впечатлить наставников удастся не всем, и кто-то из участников так и не сможет пройти в следующий этап. Одна из команд, напротив, удивит членов жюри, как только выйдет на сцену. Ребята настолько понравятся Сергею Светлакову, что он впервые в истории проекта возьмёт их к себе без выступления.

«Это реально прикольно, не выступайте, идите дальше со мной. Эта харизма, эта не боязнь ни нас, ни сцены, ни собственного выбора жизни должны приветствоваться», — выскажется наставник.