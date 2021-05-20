18.4 C
Рязань
Четверг, 20 мая, 2021
На главнуюНовости мираКультура
Новости мираКультура

Сергей Шнуров поменял «Ленинград» на «Зою»

7info7
- Advertisement -

Провокатор и автор скандальных текстов с нецензурной бранью, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров с недавних пор эпатирует публику противоположным поведением.

С недавних пор он приобрёл опрятный внешний вид, поменял треники и майку-алкоголичку на смокинг и стал общественным деятелем.

Изменения коснулись не только внешнего облика, но и музыкальных пристрастий артиста.

2 июня на Петербургском экономическом форуме анонсировано его выступление в музыкальном проекте «Зоя».

Кроме того, скоро знаменитость станет родителем в третий раз — пишет ZNAK.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

322ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,533ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]