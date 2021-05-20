Сергей Шнуров поменял «Ленинград» на «Зою»

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Провокатор и автор скандальных текстов с нецензурной бранью, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров с недавних пор эпатирует публику противоположным поведением.

С недавних пор он приобрёл опрятный внешний вид, поменял треники и майку-алкоголичку на смокинг и стал общественным деятелем.

Изменения коснулись не только внешнего облика, но и музыкальных пристрастий артиста.

2 июня на Петербургском экономическом форуме анонсировано его выступление в музыкальном проекте «Зоя».

Кроме того, скоро знаменитость станет родителем в третий раз — пишет ZNAK.