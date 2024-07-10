Среда, 10 июля, 2024

Сергей Миронов рассказал, что спасёт украинцев

Автор: 7info

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Сергей Миронов
Сергей Миронов, фото: mironov.ru

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду», глава думской фракции СРЗП Сергей Миронов заявил, что последствия преступной политики бандеровской клики невозможно исправить психологической помощью и социальными технологиями. 

Супруга главы киевского режима Елена Зеленская сообщила, что с сентября в украинских школах под ее руководством будут проводиться «уроки счастья», основанные на американском курсе по социально-эмоциональному обучению Well-Being, адаптированном к реалиям Украины. 

«Речь о довольно известной, в том числе и у нас, корпоративной программе, которая, якобы улучшая жизнь сотрудников, должна повысить их производительность и лояльность к работодателю. Но только в Киеве додумались ее применить в национальных масштабах, да еще на детях. Очевидно, бандеровцы свято верят, что заокеанские методики обеспечат им «лояльность» подрастающего поколения», – предположил парламентарий.

Миронов отметил, что эксперимент с «уроками счастья» будет проходить в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья «Ты как?», которую курирует Зеленская. В качестве обоснования ее актуальности приводились данные соцопросов, согласно которым более 90% украинцев имеют хотя бы один из симптомов тревожных расстройств.

«Надо же! А чего они ожидали после стольких лет информационного насилия и нагнетания националистического психоза?! Превратили страну в один сплошной дурдом и еще имеют наглость спрашивать: «Ты как?» Да так, что люди на все готовы, лишь бы сбежать за кордон. И когда нет в жизни поводов для радости и оптимизма, заменители не помогут. Не будут счастливы украинские дети, пока их отцов могут схватить на улице и отправить на бойню, не будут они счастливы, пока эта бандеровская нечисть остается у власти», – подчеркнул Миронов.

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