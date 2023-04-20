Сергей Миронов предложил провести парламентскую экспертизу учебников истории с разделом о СВО

Госдума должна ознакомиться с содержанием новых учебников по истории и обсудить подачу важнейшего раздела до их поступления в школы, считает руководитель думской фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов. Об этом сообщила пресс-служба партии.

В сентябре минувшего года Минпросвещения анонсировало включение уроков о СВО в школьную программу. В конце года чиновники заявляли, что новый единый учебник истории с разделом о СВО поступит в школы в 2024/25 учебном году. Однако на днях замминистра просвещения Татьяна Васильева заявила, что учебники для 10–11-х классов «придут» в школу уже к 1 сентября.

«Новый учебник создается в сжатые сроки, притом что СВО – это история, которая вершится на наших глазах. И перед авторами стоит очень непростая, беспрецедентная задача – соотнести эту историю с тем, что «за окном», – комментирует Сергей Миронов. – Тем более что тема СВО должна рассматриваться в контексте многих связанных событий – от Майдана на Украине до глобального геополитического противостояния России с Западом, которое также еще продолжается. Подача этой темы во многом определит взгляды и умы подрастающего поколения. В этой связи считаю, что необходима парламентская экспертиза нового учебника с разделом о СВО – до того, как он поступит в школы. Стоит провести специальные слушания с участием авторов учебника, независимых экспертов, профильных чиновников и комитетов Госдумы. Ознакомиться и обсудить содержание важнейшего раздела о СВО. Мы помним немало примеров, когда в школьных учебниках, в том числе по истории, обнаруживались откровенные «ляпы». В подаче темы СВО «ляпы» недопустимы».

Школьники должны знакомиться с историей СВО и через свидетельства ее непосредственных участников, подчеркнул Сергей Миронов.

«Я не раз говорил, что в школах необходимо на постоянной основе, хотя бы несколько раз в учебном году, проводить уроки мужества с участием ветеранов СВО, – отметил глава СРЗП. – В некоторых регионах мои соратники по партии инициировали проведение таких открытых уроков. И у детей, которые слышат живые свидетельства участников событий, формируется к ним очень правильное отношение, которое «не испортить» никакими сторонними трактовками».