Сергей Миронов предложил провести парламентскую экспертизу учебников истории с разделом о СВО

Госдума должна ознакомиться с содержанием новых учебников по истории и обсудить подачу важнейшего раздела до их поступления в школы, считает руководитель думской фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов. Об этом сообщила пресс-служба партии.
В сентябре минувшего года Минпросвещения анонсировало включение уроков о СВО в школьную программу. В конце года чиновники заявляли, что новый единый учебник истории с разделом о СВО поступит в школы в 2024/25 учебном году. Однако на днях замминистра просвещения Татьяна Васильева заявила, что учебники для 10–11-х классов «придут» в школу уже к 1 сентября.
Школьники должны знакомиться с историей СВО и через свидетельства ее непосредственных участников, подчеркнул Сергей Миронов.