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Сергей Миронов: «Мир на Украине возможен только в случае капитуляции режима Зеленского»

7info
Сергей Миронов
Сергей Миронов, фото: mironov.ru

Запад переходит к подготовке нового украинского наступления под выборы в США в 2024 году, считает лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов. В этих условиях мир для России возможен только в случае победы в СВО и капитуляции режима Зеленского, убежден политик.

«Запад всеми силами пытается добиться хотя бы видимости побед на фронте с Россией, но наши мужественные бойцы не оставляют врагу ни единого шанса. Не помогает и пропаганда западных медиа, – комментирует ситуацию парламентарий. – Поэтому теперь, судя по поступающим сообщениям, американские и натовские кураторы Зеленского переходят к плану «Б»: затянуть конфликт до следующего года и попытаться начать новое наступление под президентские выборы в США. Как раз на этот срок ориентированы обещания американских вассалов передать киевскому режиму самолеты F-16».

Лидер СРЗП отметил, что помешать этим планам помимо Российской армии может сам Зеленский.

«Ничто так не ослабляет украинскую армию, как военные авантюры укрофюрера, как, например, при бессмысленной обороне Бахмута или в ходе «наступления» в Запорожье и на Херсонщине. Фактически Запад уже прямо запретил ему «палить резервы» бронетехники – кадры сожженных «Леопардов» и «Брэдли» слишком сильно травмировали психику натовских начальников. Вместо своего железа они предпочитают гнать на убой украинских солдат, и Зеленский со своими генералами охотно следует тактике «мясных штурмов», – сказал Сергей Миронов.

«Происходящее еще раз подтверждает, что Запад не хочет мира с Россией. Признание наших законных интересов для него сродни поражению. Любые разговоры о мирных переговорах – это лишь уловка для того, чтобы выиграть время. А любой мир с марионеточным режимом Зеленского будет использован нашими врагами для подготовки к новой войне, – отметил политик. – Поэтому у России нет иного выбора, кроме как продолжать специальную военную операцию, пока ее цели не будут достигнуты – это полная денацификация и демилитаризация Украины, что невозможно без ликвидации режима Зеленского».

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