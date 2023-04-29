Сергей Миронов: «Граждане поддерживают предложения СРЗП в сфере демографии»

Социологические опросы показывают, что усиление господдержки семей с детьми, в соответствии с предложениями СРЗП, позволит значительно повысить рождаемость. На это указал руководитель думской фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

Ранее ВЦИОМ представил данные опроса, посвященного отношению граждан к господдержке семей с детьми. 42% респондентов считают, что такая поддержка должна оказываться прежде всего семьям с низким доходом, большинство – 51% – полагают, что поддерживать надо все семьи с детьми независимо от их материального положения.

«Еще два года назад фракция «Справедливая Россия – За правду» разработала и предложила концепцию, соответствующую запросам абсолютного большинства граждан, – комментирует Сергей Миронов. – Это концепция справедливого базового дохода – ежемесячных выплат по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, где растут несовершеннолетние дети. На начальном этапе мы предлагали ввести выплаты для малоимущих семей, впоследствии распространить их на все семьи с детьми. Согласно нашим опросам, инициативу поддерживали свыше 90% граждан. Ее реализация еще два года назад позволила бы избежать катастрофической убыли населения, рекордного снижения рождаемости и решить проблему семейной бедности».

По данным опроса ВЦИОМа, уровень достатка также значительно влияет на репродуктивные планы россиян: при текущем уровне дохода бездетные семьи хотели бы иметь в среднем 1,87 ребенка, в «идеальных» материальных условиях – 2,85. У семей с детьми эти показатели – 2,8 и 3,9 соответственно.

«Решение материальных проблем потенциально приводит к рождению в семье еще одного ребенка, – указывает Сергей Миронов. – И усиление господдержки семей с детьми – это ключ к поощрению не просто рождаемости, а многодетности, которая должна стать национальной идеей. На это направлены предложения нашей фракции в сфере демографии. В частности, инициативы о «родительских зарплатах» и прогрессивных выплатах маткапитала, которые должны не уменьшаться, а увеличиваться с рождением каждого последующего ребенка, распространяясь и на третьих-четвертых детей. Серьезный демографический эффект будет иметь и реализация нашего предложения о списании не менее 25% жилищного кредита с появлением каждого нового ребенка. Такие государственные меры, направленные на снятие жилищных и материальных проблем семей с детьми, позволят преодолеть очень серьезные на сегодня демографические угрозы».

Напомним, что по итогам прошлого года естественная убыль населения в России составила почти 600 тысяч человек. По негативным сценариям, к 2035 году показатель может вырасти до 12 млн.