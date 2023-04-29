Сергей Миронов: «Граждане поддерживают предложения СРЗП в сфере демографии»
Сергей Миронов, фото: mironov.ru
Социологические опросы показывают, что усиление господдержки семей с детьми, в соответствии с предложениями СРЗП, позволит значительно повысить рождаемость. На это указал руководитель думской фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов. Ранее ВЦИОМ представил данные опроса, посвященного отношению граждан к господдержке семей с детьми. 42% респондентов считают, что такая поддержка должна оказываться прежде всего семьям с низким доходом, большинство – 51% – полагают, что поддерживать надо все семьи с детьми независимо от их материального положения.
По данным опроса ВЦИОМа, уровень достатка также значительно влияет на репродуктивные планы россиян: при текущем уровне дохода бездетные семьи хотели бы иметь в среднем 1,87 ребенка, в «идеальных» материальных условиях – 2,85. У семей с детьми эти показатели – 2,8 и 3,9 соответственно.
Напомним, что по итогам прошлого года естественная убыль населения в России составила почти 600 тысяч человек. По негативным сценариям, к 2035 году показатель может вырасти до 12 млн.