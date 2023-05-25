Четверг, 25 мая, 2023
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Сергей Миронов: «Гражданам нужно снижение цен, а экономике – повышение спроса»

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Сергей Миронов
Сергей Миронов, фото: mironov.ru

Правительство обязано принимать системные меры для повышения потребительского спроса, который продолжает стагнировать, исключая рост экономики. На это указал председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

В этом году потребители стали еще больше экономить на развлечениях и питании, отмечается в исследовании NielsenIQ. Так, 37% граждан снижают расходы на еду, покупая только самое необходимое, 16% и вовсе стали реже покупать продукты.

«Экономия на еде – это главный симптом сжатия спроса, который «бьет» любые оптимистичные прогнозы ЦБ и Минэкономики, – комментирует Сергей Миронов. – Этот симптом подтверждают не только опросы, но и оценки Росстата – за прошлый год розничный товарооборот по продуктам упал на 3,5%. В этом году тенденция продолжается. При этом в своих прогнозах Минэкономики называет драйвером экономического роста именно потребительский спрос. По сути, это так, но сам по себе спрос не вырастет – его нужно стимулировать, в том числе системными государственными решениями».

В частности, необходимо снижение цен на продукты и повседневные товары – механизмы для этого справедливороссы неоднократно предлагали Правительству, напомнил Сергей Миронов.

«Мы настаиваем на том, что необходимо ограничивать розничную наценку на основные продукты питания, также снижать НДС на продукты и товары повседневного спроса, – говорит глава СРЗП. – Но соответствующие законопроекты нашей фракции Правительством и думским большинством до сих пор не одобрены. Хотя это кратчайший путь к повышению спроса. Потребители получат снижение цен, а экономика – основания для роста».

Для стимулирования спроса нужны и другие меры господдержки, на которых настаивает СРЗП, подчеркнул Сергей Миронов. В частности, опережающая индексация пособий и пенсий, в том числе работающим пенсионерам, повышение МРОТ, введение продуктовых банковских карт для малоимущих.

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