Сергей Миронов: «Гражданам нужно снижение цен, а экономике – повышение спроса»

Правительство обязано принимать системные меры для повышения потребительского спроса, который продолжает стагнировать, исключая рост экономики. На это указал председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.
В этом году потребители стали еще больше экономить на развлечениях и питании, отмечается в исследовании NielsenIQ. Так, 37% граждан снижают расходы на еду, покупая только самое необходимое, 16% и вовсе стали реже покупать продукты.
В частности, необходимо снижение цен на продукты и повседневные товары – механизмы для этого справедливороссы неоднократно предлагали Правительству, напомнил Сергей Миронов.
Для стимулирования спроса нужны и другие меры господдержки, на которых настаивает СРЗП, подчеркнул Сергей Миронов. В частности, опережающая индексация пособий и пенсий, в том числе работающим пенсионерам, повышение МРОТ, введение продуктовых банковских карт для малоимущих.
Водитель кроссовера, который сбил мальчика на самокате, сам оказался в больнице после того, как его ударил отец пострадавшего ребенка, пишет V1.RU.
Инцидент произошел вечером 23 мая в ЖК «Бастион» на бульваре 30-летия Победы. По предварительной версии, мальчик ехал на самокате по тротуару и выезжал на проезжую часть двора....