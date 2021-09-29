Сергей Караев покинул фракцию «Справедливая Россия» в Рязгордуме

Депутат Рязанской городской Думы Сергей Караев вышел из состава фракции «Справедливая Россия — За правду». После его ухода в объединении остались два депутата — Александр Кривов, Андрей Семенюк.

Ранее из состава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Рязанской областной Думе вышел Игорь Трубицын.

Сергей Караев родился 9 сентября 1967 года.

В 2000 году окончил Рязанскую Государственную Радиотехническую академию.

Трудовая деятельность:

С 1985 по 1986 — грузчик-разнорабочий

С 1986 по 1988 служил в Советской армии

С 1990 по 1991 — директор ТОО Совместное Предприятие «Альянс»

С 1991- по 1995 — коммерческий директор Рязанской Областной Организации Российского Фонда инвалидов войны в Афганистане «Воинтер»

С 1995 по 1998 — директор ООО «Пуля»

С 1998 по 2007 — директор ООО Научно-Производственный Центр «Эковент»

С 2011 по 2013 — зам.директора ООО «Инвестиционно-Ипотечная Компания»

С 2010 по 2013 — директор ООО «Синклит»

Награжден орденом «Красная Звезда»

Депутат Рязанской городской Думы Сергей Караев вышел из состава фракции «Справедливая Россия — За правду». После его ухода в объединении остались два депутата — Александр Кривов, Андрей Семенюк.

Ранее из состава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Рязанской областной Думе вышел Игорь Трубицын.

Сергей Караев родился 9 сентября 1967 года.

В 2000 году окончил Рязанскую Государственную Радиотехническую академию.

Трудовая деятельность:

С 1985 по 1986 — грузчик-разнорабочий

С 1986 по 1988 служил в Советской армии

С 1990 по 1991 — директор ТОО Совместное Предприятие «Альянс»

С 1991- по 1995 — коммерческий директор Рязанской Областной Организации Российского Фонда инвалидов войны в Афганистане «Воинтер»

С 1995 по 1998 — директор ООО «Пуля»

С 1998 по 2007 — директор ООО Научно-Производственный Центр «Эковент»

С 2011 по 2013 — зам.директора ООО «Инвестиционно-Ипотечная Компания»

С 2010 по 2013 — директор ООО «Синклит»

Награжден орденом «Красная Звезда».