Сергей Караев покинул фракцию «Справедливая Россия» в Рязгордуме

Депутат Рязанской городской Думы Сергей Караев вышел из состава фракции «Справедливая Россия — За правду». После его ухода в объединении остались два депутата — Александр Кривов, Андрей Семенюк.
Ранее из состава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Рязанской областной Думе вышел Игорь Трубицын.
Сергей Караев родился 9 сентября 1967 года.
В 2000 году окончил Рязанскую Государственную Радиотехническую академию.
Трудовая деятельность:
С 1985 по 1986 — грузчик-разнорабочий
С 1986 по 1988 служил в Советской армии
С 1990 по 1991 — директор ТОО Совместное Предприятие «Альянс»
С 1991- по 1995 — коммерческий директор Рязанской Областной Организации Российского Фонда инвалидов войны в Афганистане «Воинтер»
С 1995 по 1998 — директор ООО «Пуля»
С 1998 по 2007 — директор ООО Научно-Производственный Центр «Эковент»
С 2011 по 2013 — зам.директора ООО «Инвестиционно-Ипотечная Компания»
С 2010 по 2013 — директор ООО «Синклит»
Награжден орденом «Красная Звезда»
Депутат Рязанской городской Думы Сергей Караев вышел из состава фракции «Справедливая Россия — За правду». После его ухода в объединении остались два депутата — Александр Кривов, Андрей Семенюк.
Ранее из состава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Рязанской областной Думе вышел Игорь Трубицын.
Сергей Караев родился 9 сентября 1967 года.
В 2000 году окончил Рязанскую Государственную Радиотехническую академию.
Трудовая деятельность:
С 1985 по 1986 — грузчик-разнорабочий
С 1986 по 1988 служил в Советской армии
С 1990 по 1991 — директор ТОО Совместное Предприятие «Альянс»
С 1991- по 1995 — коммерческий директор Рязанской Областной Организации Российского Фонда инвалидов войны в Афганистане «Воинтер»
С 1995 по 1998 — директор ООО «Пуля»
С 1998 по 2007 — директор ООО Научно-Производственный Центр «Эковент»
С 2011 по 2013 — зам.директора ООО «Инвестиционно-Ипотечная Компания»
С 2010 по 2013 — директор ООО «Синклит»
Награжден орденом «Красная Звезда».