Сентябрьский концерт группы ДДТ в Петербурге перенесен на май 2023

Концерт группы ДДТ, который должен был состояться в сентябре на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, перенесен на 23 мая 2023 года, сообщила площадка.

«Друзья, концерт группы ДДТ, который должен был пройти на «Газпром Арене» 24 сентября, по независящим от организатора причинам перенесен на 27 мая 2023 года», — информирует Telegram-канал «Газпром Арены».

Ранее приобретенные билеты действительны и не требуют обмена.

Майский концерт «ДДТ» в столице Башкирии Уфе ранее привел к административному делу в отношении лидера группы Юрия Шевчука. Советский суд Уфы в августе признал его виновным по административному делу о дискредитации ВС РФ и назначил штраф в 50 тысяч рублей. Верховный суд Башкирии 3 октября рассмотрит жалобу Шевчука на это решение.