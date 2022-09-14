Сентябрьский концерт группы ДДТ в Петербурге перенесен на май 2023

Концерт группы ДДТ, который должен был состояться в сентябре на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, перенесен на 23 мая 2023 года, сообщила площадка.
Ранее приобретенные билеты действительны и не требуют обмена.
Майский концерт «ДДТ» в столице Башкирии Уфе ранее привел к административному делу в отношении лидера группы Юрия Шевчука. Советский суд Уфы в августе признал его виновным по административному делу о дискредитации ВС РФ и назначил штраф в 50 тысяч рублей. Верховный суд Башкирии 3 октября рассмотрит жалобу Шевчука на это решение.