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Среда, 12 апреля, 2023
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Сенаторы предлагают сделать НВП отдельным предметом в школе

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Российские сенаторы считают, что начальная военная подготовка должна стать в школе отдельным предметом, пишет «Парламентская газета».

В марте Совет Федерации провёл несколько совещаний по этому вопросу с представителями Минпросвещения и руководителями силовых подразделений.

Зампредседателя Комитета Совфеда по обороне и безопасности Юрий Валяев рассказал изданию, что большинство членов комитета поддерживают решение об увеличении часов НВП с учётом проведения специальной военной операции.

Сейчас НВП входит в школьный курс ОБЖ. В феврале 2023 года была одобрена рабочая программа курса внеурочной деятельности по НВП — пятидневные учебные сборы на 35 часов. В Совфеде считают: этого недостаточно, число часов надо существенно увеличить. Сенаторы также предлагают сделать НВП отдельным школьным предметом.

Прежде всего речь идет о средней школе, уточнила в разговоре с «Парламентской газетой» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева. По её словам, старшеклассники должны быть готовы защищать Родину, как технически, так и психологически. Не стоит забывать и об идеологии.

Пока окончательная позиция в этом вопросе с Минпросвещения не выработана. Педагоги ссылаются на мнения родительского сообщества. По словам Валяева, работа будет продолжена.

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