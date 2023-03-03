Сенатор Бондарев рассказал, когда закон о повышении призывного возраста может вступить в силу

Закон о повышении призывного возраста в России может вступить в силу осенью 2023 года. Об этом РИА Новости заявил руководитель оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

Сейчас, по словам сенатора, законопроект находится в работе. Есть вероятность, что его примет до лета. В случае этого вступит он в силу осенью.

Напомним, законопроектом предполагается повышение призывного возраста с 18 до 21 года. Также хотят увеличить предельный возраст призыва до 30 лет.