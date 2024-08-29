Семья экс-чиновницы из Белгорода Шинкарук не верит в ее помощь ВСУ

Родственники и друзья бывшей сотрудницы белгородской администрации Виктории Шинкарук не верят, что она помогала ВСУ, пишет Regnum.

По версии следствия, девушка и ее сообщник — слесарь Александр Холодков — передали противнику 500 тысяч рублей. Кроме того, они могли прятать взрывчатые вещества в тайниках. Оба уже два года находятся в СИЗО. Девушке грозит до 25 лет тюрьмы.

Шинкарук работала инспектором контрольного управления.

В семье белгородки утверждают, что в это дело она могла ввязаться только из-за своего бывшего мужа Евгения Киселя, который несколько лет назад сбежал из-под домашнего ареста к родственникам на Украину.

Мужчина прислал ей деньги, которые Шинкарук сняла с карты, и оставила в ящике для сумок в одном из супермаркетов. Сумма достигала 107 тысяч рублей. Девушка настаивает, что не знала о предназначении этих денег.

«Против России она бы целенаправленно не пошла, я уверен. Она человек спокойный, адекватный, не сумасшедшая. Думаю, с передачей денег ее очень подставил муж», – рассказал один из родственников обвиняемой.

Друзья девушка также отметили, что никогда не слышали от нее сомнительных высказываний.