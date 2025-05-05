Семья из Рязани перевела более 1,3 млн рублей лже-доставщикам цветов

Семья из Рязани отдала более 1,3 млн рублей лже-доставщикам цветов. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД России по области.

Рязанке пришло сообщение от «службы доставки цветов» о скором прибытии курьера с заказом. Для подтверждения или отмены заказа ей необходимо отправить четыре цифры из пришедшего следом смс-сообщения. Женщина последовала данной инструкции. После этого ей поступил звонок от правоохранительных органов. Злоумышленники сказали рязанке, что она сообщила мошенникам код и теперь они могут от ее имени оформить кредиты для финансирования вооруженных сил иностранного государства. Чтобы избежать уголовного преследования, женщина оформила срочный займ и перевела деньги на «страховочный» счет.

Вместе с мужем 35 лет женщина оформила несколько кредитов и через банкомат и мобильное приложение перевела на счет мошенникам 1 миллион 336 тысяч рублей.

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Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).