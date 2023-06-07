Семимесячный младенец сгорел заживо в коляске

Телекомпания НТВ в программе «За гранью» рассказала о страшной истории, произошедшей в Пермском крае. В многодетной семье сгорел заживо 7-месячный мальчик.

Соседка считает, что в гибели ребёнка виновата мать. По её словам, женщина спала пьяной, дети не смогли её разбудить.

Мать рассказывает, что её 3-летний сын играл с зажигалкой и случайно поджёг младшего брата. Эксперты программы усомнились в этой версии.

Соседка рассказала, что трагедия случилась около 10 часов вечера, мать сразу же пошла выкидывать обгоревшую коляску.