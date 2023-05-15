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Семилетний мальчик заболел трихинеллёзом, поев шашлыка

7info
Изображение от Freepik

В Красноярском крае зарегистрирован первый в 2023 году случай заболевания трихинеллёзом. Пациент — семилетний ребёнок, сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Родители рассказали, что заболевание началось после употребления шашлыка. Свиное мясо для приготовления они купили на стихийном рынке у неизвестного продавца. Вероятно, ветеринарно-санитарную экспертизу продукт не проходил.

Последний до этого случай заболевания трихинеллёзом в Красноярском крае был три года назад у жителя Богучанского района после употребления мяса диких животных.

По словам Горяева, трихинеллёз — одно из наиболее опасных паразитарных заболеваний.

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