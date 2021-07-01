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Четверг, 1 июля, 2021
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Семьи ветеранов боевых действий могут претендовать на дополнительные социальные гарантии

7info7
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Установлены дополнительные социальные гарантии для членов семей ветеранов боевых действий. О них рассказал помощник военного прокурора Рязанского гарнизона лейтенант юстиции Никита Сергеевич Кирпичев.

Федеральным законом от 30.04.2021 № 135-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона «О ветеранах» внесены поправки, касающиеся погибших (умерших) лиц, которые при жизни не успели получить удостоверение ветерана боевых действий.

Члены семей вышеуказанных лиц смогут получить свои удостоверения на основании документов, подтверждающих факт гибели (смерти) лица и его участие в боевых действиях.

Таким образом, социальные гарантии, предусмотренные для членов семей погибших ветеранов боевых действий, теперь будут распространяться на родственников военнослужащих, погибших (умерших) в ходе ведения боевых действий и не получивших статус ветерана боевых действий при жизни.

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