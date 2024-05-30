Четверг, 30 мая, 2024

Семьи с невысокими доходами смогут получить выплату в Социальном фонде

Автор: 7info

Опубликовано

Фотограф: Anna Tis: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/6799095/

Семьи с невысокими доходами смогут получить семейную выплату в Социальном фонде, сообщает телеграм-канал Минтруда РФ.  

С 2026 года в России вводится «семейная налоговая выплата». Получить её смогут работающие граждане с двумя и более детьми, чей среднедушевой семейный доход не превышает 1,5 региональных прожиточных минимума на человека.

По предварительным расчётам дополнительной поддержкой будут охвачены порядка 4 млн семей, в которых воспитываются более 10 млн детей. Оператором семейной налоговой выплаты будет Социальный фонд России.

«В ходе Послания Президент поставил задачу по снижению налоговой нагрузки на семьи с детьми, подчеркнув, что в семьях, где растут дети, должно оставаться больше свободных средств на решение повседневных проблем. Поэтому вслед за увеличением стандартного налогового вычета на второго и третьего ребенка для поддержки работающих родителей, воспитывающих двоих и более детей, вводится «семейная налоговая выплата». Такая мера позволит поддержать порядка 4 млн семей, в которых воспитываются более 10 млн детей. Если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума на человека, часть подоходного налога, уплаченного в прошлом году, будет возвращена в форме семейной налоговой выплаты. Выплаченный налог будет пересчитан по ставке 6%, а разница – возвращена гражданину. Для получения можно будет подать электронное заявление через Госуслуги или обратиться в клиентскую службу Соцфонда», – пояснил глава Минтруда России Антон Котяков.

Размер выплаты зависит от суммы уплаченных налогов и будет для каждой семьи индивидуален.

Например, отец двоих детей, зарабатывающий 70 тыс. рублей в месяц, сможет получить свыше 51 тыс. рублей.

Претендовать на выплату смогут семьи со среднедушевым доходом до 1,5 регионального прожиточного минимума (ПМ) на человека. Таким образом предельная сумма дохода для получения выплаты будет зависеть от региона проживания семьи. В среднем по стране семья из четырех человек сможет получить такую выплату при общем годовом доходе за 2025 год в размере порядка 1,3 млн рублей на семью.

Новая мера поддержки, как и другие социальные пособия, защищена от списаний за долги.

Выплата адресована родителям, которые участвуют в финансовом обеспечении своих детей: то есть родители, имеющие задолженность по алиментам, не смогут претендовать на семейную налоговую выплату.

При назначении выплаты будет учитываться не только среднедушевой доход, но и имущественная обеспеченность семьи.

Порядок назначения и предоставления выплаты будет утвержден постановлением Правительства, разработанным в развитие закона.

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