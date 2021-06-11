Семьи с детьми получат льготы на путешествия по России

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Пресс-служба кабмина сообщила, что семьи с детьми получат льготы на путешествия дальнего следования.

Данное постановление, которое направлено на улучшение внутреннего туризма, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Работа ведется в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы». Льготы будут доступны для поездок в купе в поездах дальнего следования всех категорий. Купить билеты со скидкой смогут семьи с одним ребенком или несколькими детьми до 18 лет.

Цена на билет будет рассчитываться по специальной формуле: разница между стоимостью билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкарте.

Ограничений по маршрутам не будет. Ездить можно будет в любом направлении. Программа затронет как туры, так и отдельные путешествия.